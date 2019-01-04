«Фу, животное!»: Ивлеева скатилась и рыгает на глазах миллионов

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Скандальная видеоблогерша Анастасия Ивлеева вновь шокирует пользователей своими выходками. Экс-ведущая «Орла и решки» потеряла всю свою женственность перед своими поклонниками и закрепила за собой прозвище «обрыганки». В декабре Анастасия приняла участие в съёмке передачи Comment Out, на котором приглашённые гости должны писать знаменитостям различные комментарии, если гость отказывается от написания, то в качестве наказания выполняет другое задание.

Вот Ивлеева и отказалась прокомментировать звезду и решила душевно и «по-отечески» рыгнуть. Скандалистка, не стесняясь камер и присутствующих, сразу после отрыжки начала неистово «ржать» и показывать всю свою женственность и воспитание.

Многие хейтеры ведущей уверены, что у неё происходит деградация личности на фоне ежедневного употребления алкоголя.

Возможно, это такое амплуа у актрисы, но даже если и так, то она всё равно перешла все границы этических и моральных норм и унизила себя перед глазами многих зрителей.

«Фу, животное, пшла вон!», «Страшная, скатилась, рыгает, противно», «просто дура», - выразили своё недовольство пользователи.