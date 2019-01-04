Это детская кроватка?: Шаляпин так любит себя, что «спалил» беременность Цымбалюк-Романовской

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Прохор Шаляпин выставил фотографию себя любимого, случайно засветив детскую кроватку. Фанатов не обманешь, поэтому радость, которая переполняла подписчиков певца, не смогла оставить в стороне самого музыканта, деликатно промолчавшего, когда отвечал на вопросы в сторис-инстаграм, но ехидно улыбнувшись, как бы намекая.

Еще в конце 2018 года, на шоу Малахова Прохор Шаляпин рассказал, что не со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской готовятся стать родителями, а после чего сразу поставить штамп в паспорте. Пара проходила тщательное медицинское освидетельствование, чтобы узнать, могут ли они иметь детей, притом здоровых детей — все таки возраст и не самый здоровый образ жизни могут дать знать о себе в нужный момент. После посещали детский дом, «пробуждая в себе родительские инстинкты».

И на этом все. Либо Шаляпину надоело пиариться на новостях про зачатие, либо у него это изначально не вышло, но комментариев ни от «ходока по бабушкам», ни от бывшей жены Джигарханяна не поступало, но ровно до тех пор, пока Прохор не выставил свое новое селфи на фоне белых стен и простыней под аккомпанемент стихотворения известной российской поэтессы Ах Астаховой, которое заканчивается строчками, которые очень подходят к вышеописанной ситуации:

«Так вот... и для того, чтобы сон стал реальным,

лень убивая

и сердце скрепя,

каждый свой день

я, почти, кардинально,

без отговорок

меняю себя » сон стал реальным,лень убиваяи сердце скрепя,каждый свой денья, почти, кардинально,без отговорокменяю себя

Но также стоит взять во внимание, что за правым плечом певца можно без особых усилий разглядеть балдахин, накрывающий детскую кроватку, что может значить то, что им наконец-то удалось. Что пара готовит новость-бомбу для своих фанатов и всех тех, кто болел за них и желал удачи.