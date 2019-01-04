«Заднеприводный Батрудинов»: Резидент Comedy Club рассказал о флирте с мужчиной

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Третий «Холостяк» страны спалился. Российский комедийный актёр — Тимур Батрудинов, совсем недавно приходил на лучшее шоу по версии YouTube «Зашкварные истории». Данное шоу славится беседами об онанизме, сексуальных похождениях и различными случаями из жизни. Случай из жизни Тимура поразил всех.

Спорить с тем, что шоу «Зашкварные истории» является лучшим на видео-сайте, бесполезно. Если бы развлекательной программе не присудили ярлык «лучшая» это не отменяло бы того факта, что её смотрит миллионная аудитория. А всё потому, что зрителей поражает откровенность гостей и отсутствие цензуры. Авторами шоу являются: Данила Поперечный, Эльдар Джарахов, Илья Прусикин и многие другие кто входит в общество «современной молодёжи». Парни решили позвать в гости Батрудинова, дабы тот рассказал свои зашкварные истории, все таки 40 лет человеку, юмористический опыт за плечами имеется.

Батрудинов рассказывал много чего, но аудиторию «Зашкварных историй» зацепил случай из разряда «гейского». Дело всё в том, что до начала карьеры Тимура в Comedy Club, высшей ступенькой на юморном поприще был КВН. Батрудинов был одним из тех, кто хватался за любой шанс попасть на «телик» хотя бы в качестве массовки. Быть в окружении весёлых и находчивых являлось привилегией. Удача не обошла стороной молодого Тимура и его пригласили на «тусовку» в квартиру к одному из самых главных.

Батрудинов отметил, что гомофобом никогда не являлся, так как просто не знал, что это такое и есть ли в нашей стране геи. Один из хозяев квартиры оказался им, парень начал приставать к Тимуру пока тот спал, а 20-летний Батрудинов посчитал домогающегося за девушку, так как «был в полусне» и ответил взаимностью. История закончилась тем, что будущий резидент Comedy Club собрал вещи и убежал, но ласки участника КВН с голубого фронта вспоминает до сих пор, по словам актёра «с отвращением». Кстати говоря, имя того, кто это был Тимур не назвал, но намекнул, якобы «вы можете знать его».

Легенды о нетрадиционной ориентации «лучшего друга» Харламова ходят очень давно. Но ведь нельзя назвать их беспочвенными, мужчине 40 лет, а у него ни детей, ни жены, ни семьи. Даже участие в третьем сезона Холостяка не подарило ему красавицу жену. Сам Батрудинов в тех же «Зашкварных историях» разоткровенничался, заявив о том, что Холостяк «постанова», а Тимур и не надеялся найти там спутницу жизни, всё было ради хайпа. Как долго 40-летний холостяк будет пребывать в одиночестве непонятно, хейтеры желают ему поскорее найти «любовника», не лгать людям и признаться в своей заднеприводности.