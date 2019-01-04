«Опухла от ботокса»: Дарья Пынзарь слишком увлеклась коррекцией контуров лица

Сегодня, 01:38

Экс-участница проекта «Дома-2» пугает своим видом фанатов.

Дарья Пынзарь опубликовала своё новое фото в Instagram. Однако сама девушка не получила восторженных откликов в свою сторону, а лишь критику от постоянных её подписчиков. Даже новые украшения, которые она продемонстрировала на фото, не вызвали никаких положительных эмоций.

Поклонники Пынзарь же обратили внимание, что из-за слишком большого количества уколов ботоксом, её лицо расплылось, а издалека она похожа на «старую бабку».

Дело в том, что если раньше лицо Даши выглядело идеально из-за коррекций, то сейчас же обратно – началась сильная деформация. Однако сами же подписчики посоветовали Даше не продолжать «выравнивать» лицо, так как это может привести к еще худшим последствиям.

Напомним, что после родов Даша сделала себе пластическую операцию на грудь. Сама девушка говорит, что только таким образом она смогла поднять себе после родов самооценку, так как сбросить вес ей удалось в спортзале, а вот увеличить грудь там ей не удалось.

После она не остановилась и решила сделать себе губы, однако, спустя кучу негатива и критики в свою сторону Даша все же решила «выкачать» ботокс обратно. Девушка говорила, что из-за неопытного пластического хирурга она сильно пострадала и теперь поддерживает натуральную красоту.

Однако по её фото видно, что естественная красота ненадолго задержалась с девушкой, и теперь «покусанные пчелами» губы, деформированный овал лица, нарощенные волосы, искусственная грудь и попа Пынзарь стали её целым.