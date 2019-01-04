Мафия «Субботнего вечера»: Россияне осуждают мэтров шоу-бизнеса за жадность по отношению к сцене и народной любви

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Составленные петиции в пользу того, чтобы в новогоднем «Голубом огоньке» не участвовали такие персоны, как Басков, Киркоров или Алла Пугачева подтверждают народное желание в новых лицах и свежих ощущениях. Однако, некоторые из них обвиняют мэтров отечественного шоу-бизнеса в чересчур ревностном отношении к своему положению.

Перед Новым Годом стало известно, что была составлена петиция против того, чтобы в традиционном «Голубом огоньке» участвовали «старички» российского шоу-бизнеса, ведь россияне понимают, что многие звезды уже исчерпали себя, а новые лица порой не могут пробиться из-за того, что уже устоявшиеся звезды держат за собой эфиры, новостные сводки и съемочные площадки, а у молодых талантливых исполнителей иногда попросту нет возможности «пробиться» к тем вершинам, которые якобы уже заняты.

«Надоели до ужаса, просто не передать словами, всякую чушь нам показывают. Раньше ждали Нового года, шикарные Голубые огоньки и всякие концерты показывали. Да и артисты были достойные, любимые. Да и сейчас есть таланты просто их эта мафия «Субботнего вечера» не пропускают. Все заслуженные и народные, а петь некому», - написал возмущенный комментатор.

Таким образом, россияне осуждают мэтров шоу-бизнеса за жадность по отношению к сцене и народной любви, так как те, по их мнению, не желают уступать новому поколению место на сцене, хотя сами уже практически не выступают. В данном контексте дело касается Аллы Пугачевой, она в действительности, по всей видимости, имеет большое влияние и связи в шоу-бизнесе, что может отражаться на молодых звездах, угодных или неугодных мэтрам.