Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Петров мог быть Дедом Морозом для дочери Харламова

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«Любовника» Сашу Петрова Кристина могла позвать, чтобы чужие люди не видели ее мужа «не в форме».

Кристина Асмус и Гарик Харламов стали родителями и их жизнь в некотором роде изменилась. Теперь в приоритете в доме юмориста и актрисы развитие ребенка и воспитание. Девочку Настю стараются научить только самому хорошему и тому, что ей действительно пригодится в жизни. Изумительные прически, красивая одежда, правильное питание – это все мама Кристина старается давать дочери, но при этом не бедная семья не балует девочку сумками или бриллиантами брендовых марок, как, например, героиня Евы Лонгории свою настоящую дочь Грейс в сериале «Отчаянные домохозяйки».

Кристина и Гарик очень скептически относятся ко всему и возможно перечитывают литературу о воспитании в свободное время. Новогодние праздники ознаменовались для Насти Харламовой порой подарков, но даже презент от приглашенного родителями Деда Мороза ребенку пришлось «отработать». Более того, в Сети заподозрили, что звезда сериала «Полицейский с Рублевки» мог быть сказочным персонажем для девочки.

Возможным исполнителем роли назвали Александра Петрова, который не раз был партнером Асмус на сцене и в спектаклях.

«К дочери Харламова приходил Дед Мороз. Только мне показалось, что это был мой любимый актер Сашка Петров!!! Люблю его всей душей, он зачетный! Мейби, Крис хотела скрыть своего мужа неадекватного от посторонних глаз. Вот и решил Сашка помочь девушке!», - говорится в публикации в Twitter.

Возможно, Крис решила сэкономить и пригласила друга для незатейливого праздника. Также может быть, что актриса постеснялась демонстрировать своего мужа, который еще не отошел от громкого застолья и посиделок с друзьями. В любом случае, это только догадки юзеров, но все же отсутствие общих снимков наталкивает на мысль о состоянии Гарика. Может быть после волны агрессии со стороны юзеров, бульдог решил не демонстрировать своои настоящие эмоции от стиха дочки для всех злопыхателей.

Таким образом, Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» мог быть Дедом Морозом для дочери Харламова, но все же это только догадки поклонников Петрова.