Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Петров мог быть Дедом Морозом для дочери Харламова

«Любовника» Сашу Петрова Кристина могла позвать, чтобы чужие люди не видели ее мужа «не в форме».
Кристина Асмус и Гарик Харламов стали родителями и их жизнь в некотором роде изменилась. Теперь в приоритете в доме юмориста и актрисы развитие ребенка и воспитание. Девочку Настю стараются научить только самому хорошему и тому, что ей действительно пригодится в жизни. Изумительные прически, красивая одежда, правильное питание – это все мама Кристина старается давать дочери, но при этом не бедная семья не балует девочку сумками или бриллиантами брендовых марок, как, например, героиня Евы Лонгории свою настоящую дочь Грейс в сериале «Отчаянные домохозяйки».
Кристина и Гарик очень скептически относятся ко всему и возможно перечитывают литературу о воспитании в свободное время. Новогодние праздники ознаменовались для Насти Харламовой порой подарков, но даже презент от приглашенного родителями Деда Мороза ребенку пришлось «отработать». Более того, в Сети заподозрили, что звезда сериала «Полицейский с Рублевки» мог быть сказочным персонажем для девочки.
Возможным исполнителем роли назвали Александра Петрова, который не раз был партнером Асмус на сцене и в спектаклях.
Возможно, Крис решила сэкономить и пригласила друга для незатейливого праздника. Также может быть, что актриса постеснялась демонстрировать своего мужа, который еще не отошел от громкого застолья и посиделок с друзьями. В любом случае, это только догадки юзеров, но все же отсутствие общих снимков наталкивает на мысль о состоянии Гарика. Может быть после волны агрессии со стороны юзеров, бульдог решил не демонстрировать своои настоящие эмоции от стиха дочки для всех злопыхателей.
Таким образом, Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» мог быть Дедом Морозом для дочери Харламова, но все же это только догадки поклонников Петрова.