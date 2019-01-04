«По примеру Осина и Кельми»: Поклонники боятся за жизнь Волочковой из-за ее пристрастия к алкоголю

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Балерину все чаще подозревают в том, что она находится в состоянии алкогольного опьянения и неспособна контролировать свою тягу к спиртному. Подписчики обеспокоены положением дел, а многие даже недовольны подобным поведением знаменитости.

Анастасия Волочкова в своих социальных сетях сообщила о том, что решила отдохнуть и посетить Мальдивы с возлюбленным. Она публиковала короткие видео о своем путешествии и под вечер оповестила подписчиков, что с ней все в порядке. Однако, многие заметили, что на них Анастасия не показывает своего лица, а говорит очень бессвязно и некоторые слова очень трудно разобрать, язык будто заплетается.

Многие выразили в комментариях свое недовольство и призвали Волочкову пить меньше, так как она уже не раз была замечена в инцидентах, связанных с алкоголем. При этом повод для беспокойства действительно есть, так как уже не одна знаменитость погибла от алкогольной зависимости. По примеру Осина и Кельми можно понять, что это достаточно опасно и угрожает не только репутации или доверию фанатов, а еще жизни и здоровью звезды, а потому ей в действительности, по мнению поклонников, стоит быть осторожнее.

Таким образом, поклонники боятся за жизнь Волочковой из-за ее пристрастия к алкоголю, так как это практически неизлечимо и нужна огромная сила воли, чтобы спастись от подобного недуга, ведь это не столько физическое, сколько психологическое заболевание, которое мешает спокойной жизни человека. При этом рядом с балериной, по идее, находится ее возлюбленный и непонятно, как он относится к такого рода развлечениям с ее стороны. По всей видимости, он или не против, так как считает ее свободной женщиной, либо попросту ничего не может с этим поделать. Естественно, что Анастасия выглядит счастливой рядом с любимым, но, по мнению фанатов, ей пора обратить внимание на свое здоровье и привычки.