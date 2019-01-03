«Переодеваться в женщину – это табу»: Максим Галкин не стал открытым трансвеститом из-за боязни женской одежды-мнение

Вчера, 22:44

Задорнов обвинял Галкина в гомосексуальных связях с Сергеем Дроботенко. Сам Макс появляться в женской одежде на публике отказывался, даже в рамках шоу. При этом юморист очень лояльно относится к Верке Сердючки.

Максима Галкина обвиняют в гомосексуализме очень долго: как только молодой, худой, интеллигентный парень в очках попал в шоу-бизнес, его начали обвинять в любви к мужчинам. При этом, слухи не останавливали ни отношения Галкина с молодыми ведущими, ни даже брак с Аллой Пугачёвой. Даже Задорнов якобы признавался, что застукал Максима за интимными занятиями с его хорошим другом Сергеем Дроботенко.

Как бы то ни было, сам Галкин о своих «гомосексуальных похождениях» не распространяется, и старается их не комментировать. Игнорируя слухи и давая неоднозначные интервью, Максим породил ещё больше предположений о своей ориентации. Таким образом, в одном из своих интервью шоумен заявил, мол для него переодеваться в женщину – это табу.

По словам Галкина, выступления в женской одежде для него могли бы стать очень выгодными. Максим считает, что зрителям бы было очень смешно. Однако, для него это слишком примитивно. В это же время Галкин считал себя очень развязным и отрытым для западного юмора. Юмористу нравилось, что там можно отрыто шутить про секс.

Говоря об артисте Данилко и его Верки Сердючки Максим вяло уводил тему, мол там другая история и певцу женская одежда нужна только для образа. Юморист также намекал, что он побаивается выставлять себя в таком свете.

Это наводит на мнение, что Галкин не стал открытым трансвеститом именно из-за боязни женской одежды. Слухи о гомосексуализме он не отрицает, но в это же время огромное количество инсайдеров приписывали юмористу отношения с другими представителями шоу-бизнеса. Брак же с Пугачёвой якобы является пиаром.

Возможно, что отношение Галкина к женской одежде определило всю его карьеру в будущем, и если бы он начал в ней выступать, то его предполагаемое «гомосексуальное начало» дало бы о себе знать открыто.

Как бы то ни было, Максим Галкин так и не подтвердил слухи о своей ориентации. Сейчас он является счастливым мужем и отцом двоих детей, а общественности клянётся в вечной любви и верности Алле Пугачёвой.