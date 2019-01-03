«Харламов в запое»: Кристина Асмус демонстрирует свое умение воспитывать дочь из-за «пьянства бульдога» - фанаты

Вчера, 23:44

Гарика заподозрили в пристрастии к алкоголю, который даже спустя три дня все равно мешает звезде вести полноценный образ жизни.

Кристина Асмус поделилась снимками с празднования Нового года. К дочери актрисы и известного юмориста и КВН-щика Харламова пришел Дед Мороз. Однако, необычный стишок не умилил юзеров, а раззадорил обсуждения состояние Гарика. Фанаты уверенны, что Харламов в жестком запое из-за празднования Нового года и пока еще не пришел в чувства.

«Пока Харламов в Запое Кристина демонстрирует свое умение воспитывать ребенка», - пишут фанаты.

После слухов о расставании пары и предположений об изменах Асмус, вполне реально, что звезда сериала «Интерны» больше не хочет связывать свое будущее с мужчиной, который отличается от нее развязным и неприличным поведением.

Продолжение... Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Петров мог быть Дедом Морозом для дочери Харламова «Любовника» Сашу Петрова Кристина могла позвать, чтобы чужие люди не видели ее мужа «не в форме».

Харламов не раз появлялся в разнообразных ситуациях в Comedy Club, которые провоцировали обсуждение приватной жизни и даже личностных качеств. Под пристальные взгляды попадал лишний вес артиста и даже его желание петь в караоке. Череда событий с критикой хейтеров могла стать причиной появления желания закрыться в себе и отстраниться от людей. Возможно, всегда весёлый и находчивый Харламов не смог смирится с ситуацией и пристрастился к алкоголю, что стало для него настоящим ударом. Именно поэтому Кристина хочет загладить свою вину за пьяного отца перед дочкой и купила дорогой подарок. Также возможно, пара находится в сложной ситуации из-за недопонимании и размолвок. Интимная жизнь пары в последнее время могла пострадать из-за разговоров о б изменах Кристины. Таким образом, Кристина Асмус демонстрирует свое умение воспитывать дочь из-за «пьянства бульдога», по словам фанатов и делает это безупречно.