Вчера, 22:40

Ольга все чаще стала выпивать в компании своих друзей и коллег и это порой пугает поклонников. Возможно, телеведущая считает, что ей уже «нечего терять» и решила жить полностью в свое удовольствие.

Ольга Бузова опубликовала в своем аккаунте в Instagram очередную Stories. На этот раз она была посвящена не съемкам или работе, а отдыху, который сопровождает новогодние праздники. В качестве места для проведения времени был избран ее собственный ресторан, о чем она и сообщила. При этом на видео можно заметить возле Ольги бокал с пивом, совсем не женским напитком и это в действительности настораживает. Ведь если Бузова хочет в 2019 году родить ребенка, ей стоит исключить алкоголь из своего рациона, это будет вполне логично. Однако, по всей видимости, певица пока не собирается это делать.

Возможно, Бузова могла начать спиваться из-за отсутствия личной жизни, ведь ей очень тяжело проводить вечера и ночи в одиночестве, потому она, скорее всего и находится постоянно на работе, съемках и общается с подписчиками в социальных сетях. Однако, это не повод отказываться от собственной мечты о семье. На подобный исход могли повлиять проблемы с доверием, которые, по всей видимости, появились после проекта «Замуж за Бузову», ведь телеведущая могла в действительности поверить в чувства многих участников, а в конечном итоге снова осталась одна, обманутая человеком, который пытался прославиться за ее счет.

Таким образом, Ольга может заливать свое женское горе с помощью алкоголя, ведь и ранее она была замечена в пьяном виде. Летом это произошло в одном из салонов самолета, из-за чего некоторые поклонники разочаровались в своей любимице. Но некоторые настаивали на том, что ничего такого в этом нет, пока алкогольная зависимость не зашла слишком далеко.