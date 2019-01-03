Старается искупить грехи за телевизионную ложь – Андрей Малахов строит храмы и планирует усыновить ребёнка

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Верующий ведущий вскоре может взять из детского дома малыша. Он уверен, что нужно приносить обществу пользу, не смотря на свои скандальные сюжеты на ТВ.

Андрей Малахов очень неоднозначная личность в российском шоу-бизнесе. С одной стороны, он интеллигентный, популярный и один из самых рейтинговых ведущих, которому нет равных. В это же время его шоу и «жёлтые» сюжеты в последнее время особенно жёстко критикуются из-за их качества. Как бы то ни было, но в реальной жизни вне экрана Малахов очень духовный человек. Андрей не только строит храмы, но и планирует усыновить ребёнка.

Малахов продолжил дело своего отца и построил церковь в родном городе Апатиты в Мурманской области, проспонсировав стройку. Тогда он заявлял, мол многие москвичи забывают о провинции, из которой они приехали. Андрей же считает, что очень важно помнить о своём родном городе. Он считает, что помочь совершить задуманные планы можно именно с помощью религии. Ведущий уверен, что Бог может исполнить все искренние просьбы.

При этом Малахов в своих интервью уточнял, мол для него важно, чтобы его будущая жена была христианкой, мол это придаст отношениям ценности.

Как бы то ни было, но на этом личность Малахова не заканчивается. Он заявлял, мол планирует завести ребёнка. Андрей хотел, чтобы первый малыш был именно его биологически, а второго ведущий собирался взять из детского дома. Во время отношений с бизнес-леди Кузьминой Малахов заявлял, мол будучи обеспеченными потенциальными родителями пара могла бы усыновить и удочерить даже 2-3 малышей.

Остаётся непонятным, почему Малахов такой чистый и верующий человек в реальной жизни, но при этом его сюжеты на телевидении переполнены скандалами. Андрей дошёл уже до такого, что россияне массово начали собирать подписи и составлять петиции, с просьбой закрыть или повлиять на его передачи. Даже российское правительство начало обращать на деятельность Малахова внимание.

Возможно, что своей деятельностью вне телевидения Андрей попросту старается искупить свои грехи за телевизионную ложь. Будучи настолько религиозным человеком, для Малахова может быть важно совершать действительно нужные обществу поступки и приносить ему пользу. Возможно, что будучи счастливым отцом и мужем, Андрей вскоре действительно решится на ещё одного малыша, только уже из детского дома.