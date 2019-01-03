«Следует за ним везде»: Киркоров мог поехать в Дубаи на концерт «любовника» Крида

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Поп-король был замечен в Дубаях, где через пару дней состоится концерт Егора. Существует мнение, что Филипп Бедросович поехал туда не просто так, а поддержать «любимого исполнителя».

Предположения о нетрадиционной ориентации Филиппа Киркорова и Егора Крида появились после того, как они сняли совместный клип «Цвет настроения черный» и сняли выступление на «Голубом огоньке». О том, что поп-король предпочитает мужскую компанию предположения появились уже очень давно. Его подозревали в связях даже с Басковым, с которым был снят неоднозначный, по мнению критиков, клип «Ибица».

Однако, «масла в огонь» подливает тот факт, что Киркоров был замечен в Дубаях, где 5 января будет выступление Егора и на этой почве возможно было предположить, что Филипп Бедросович мог поехать в Дубаи на концерт «любовника» Крида ради его поддержки, ведь сейчас в жизни Егора наступило не лучшее время, так как в середине декабря он попал в больницу, но выступление, которое должно состояться не может быть сорвано, так как два предыдущих раза Егор был вынужден отказаться от них, возможно, по состоянию здоровья.

Таким образом, по всей видимости, поп-король следует за Кридом везде, ведь даже в «Голубом огоньке» они сидели рядом и шутили, а поездка в Дубаи могла бы расставить все на свои места. Однако, их «каминг-аут» попросту невозможен, ведь Егор очень популярен среди девушек, а сам Киркоров по сути своей семейный человек. Впрочем, ничего нельзя утверждать наверняка, их нахождение в одном и том же городе попросту может быть совпадением, как когда-то Бузова и Киркоров оказались в одном отеле. Однако, и тогда им приписывали роман, а потому неудивительно, что теперь под прицел предположений попали и партнеры по клипу «Цвет настроения черный».