«Ребенок не от Виторгана»: Богомолов может требовать вернуть общего с Собчак сына – Instagram

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Силу в вопросе может принять режиссер, чтобы стать единоличным опекуном и оставить Ксению у «разбитого корыта».

После слухов о возможной интимной связи Ксении Собчак и Константина Богомолова все больше фактов, что это было на самом деле появляется в Сети. Отношения звезд очень часто находятся за семью печатями, и почти никогда нет информации о реальном положении дел в знаменитых семьях. Максима Виторгана и Собчак обвиняли в пиаре на свадьбе и даже рождении общего сына. Но после свадьбы и появления Платона, не все поняли, как на самом деле обстоят отношения в этой паре. Возможно, ребенок Собчак вовсе не от Виторгана, но трепетное отношение к ребенку максим проявляет и по сей день. Может быть, он не в курсе от кого родила Ксения такого милого ребенка. Если это так, то Виторган может не осознавать, что стал «заменителем настоящего папы» для Платона.

Очень грустно осознавать, что мальчик должен расти в мире, где многие не могут понять кто его папа, хотя официально это Виторган. Ксения могла родить мальчика от Богомолова с которым звезда в последнее время все чаще находится в непрерывном контакте. Более того, в подтверждение возможного романа в Сети обнаружился пост Богомолова со словами о Собчак и ее фото.

«Мадонна с телефоном. Художник Александр Симонов. С Днём Варенья, Прекрасная!», - говорит Константин под фото.

Куда ехала Ксения, и почему так стеснительно улыбалась точно неизвестно, но возможный роман между знаменитостями может тянется не один год. Такое предположение высказывают и поклонники Собчак в Instagram: «Неизвестно от кого Собчак родила, может Богомолов заставляет ее вернуть мальчика силой, а она за Максима Виторгана из последних сил держится».

Богомолов может требовать вернуть общего с Собчак сына, но Ксения пока не торопится ответить на такие предположения. Также, нет общих снимков Максима с женой после Нового года, что не может не настораживать. Таким образом, вполне реально, что Богомолов может требовать вернуть общего с Собчак сына и может сделать ее «разведенкой», если только их возможные отношения не фейк.