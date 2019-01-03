Уже вместе не живут – Гарик Харламов мог бросить Асмус с ребёнком прямо на Новый год

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Кристина начала позволять себе посты эротического характера, показывая фанатам грудь. При этом, Гарика не было, когда к его дочери пришёл Дед Мороз.

Пара Гарика Харламова и Кристины Асмус считается одной из самых красивых в шоу-бизнесе. Актриса до сих пор не может «отмыться» от титула главного секс-символа и красавицы на сцене, что часто становится поводом для различных слухов. Таким образом, недавно Асмус дала поклонникам очередной повод, выложив в соцсетях новогодний пост с дочерью и Дедом Морозом, при этом главы семейства на снимках не было.

Считается, что Гарик Харламов мог бросить Кристину с ребёнком прямо на Новый год. Резидент Comedy Club резко прекратил проводить с супругой время, и появляться в её социальных сетях. При этом сама Асмус стала позволять себе публиковать неоднозначные посты эротического характера. В одном из них актриса даже решила продемонстрировать грудь. Однако, больше всего поклонников удивил новогодний пост Кристины, исходя из которого стало понятно, что Харламова на семейном празднике не было.

На снимках и видео Асмус запечатлена с Дедом Морозом, Снегурочкой и дочерью. Они провели девочке праздник и несколько конкурсов. Фанатов же удивило, почему Харламова не было рядом с девочкой в такой важный для неё день, и почему Гарик вообще перестал появляться в соцсетях жены.

Поклонники поинтересовались у Асмус, почему все фото без Харламова, и почему глава семейства не смог выделить времени на дочь. Однако, актриса на подобные вопросы решила не отвечать.

Как бы то ни было, юморист очень любит свою дочь, о чём уже не однократно высказывался. По некоторым данным, он уже давно уговаривает Кристину на второго ребёнка, но женщина пока не решается. Возможно, что в семье действительно всё в порядке, а Гарика не было на снимках только из-за плотного концертного графика. Никаких официальных подтверждений слухам о разводе никто из супругов не предоставлял.