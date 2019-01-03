Помнит отца: Дочь Евгения Осина споёт на концерте, организованном в честь его памяти

Сегодня, 20:04

Он состоится в Петербурге. Агнии, выбравшей стезю родителя, предстоит первый сольный концерт. Место его проведения в концертном зале «Аврора».

Таким образом, дочь умершего Евгения Осина споёт на концерте, организованном в честь его памяти. Ей доверено сольное выступление. Видимо, решили поклонники певца, чтобы доказать, что она отца помнит.

Начало концерта уже через несколько минут. Посетители смогут услышать там также музыку «Ласкового мая». Организаторы уверяют, что эмоций будет масса, и все положительные.

После того, как Осин скончался, ходило множество слухов, сможет ли его дочь сделать сольную карьеру. Отмечалось, что задатки для этого у неё есть.

Андрей Разин, который сейчас продюсирует «Ласковый май», уже сообщил, что берёт Агнию под свою опеку с тем, чтобы помочь стать звездой.

На 2019 году уже запланирован её тур вместе с этой группой по российским городам.

Агния и её мать после смерти Осина стали единственными наследниками шикарной квартиры, в которой он проживал. Она находится в самом центре Москвы, но ей необходим очень серьёзный ремонт, настолько жильё было испорчено.

Видимо, после того, как квартире придадут товарный вид, её выставят на продажу.