Блогер пристыдила Гузееву за призывы к «домогательствам» к женщинам

Сегодня, 20:02

Сваха на всю страну в своей программе заявила, что все женщины хотят, чтобы к ним приставали, но многие из них отрицательно отреагировали на подобный призыв к косвенному психологическому насилию.

Лариса Гузеева в собственной программе «Давай поженимся» встретилась с парнем, который из-за своей чрезмерной деликатности лишний раз боялся звонить девушке – вдруг будет отвлекать: «Я считал, что не надо быть слишком настойчивым».

И вот что ему отвечает ведущая:

«Надо. Слушайте меня: женщин нужно домогаться – в лифтах, подъездах, в магазинах, в рейсовых автобусах, в такси…(в зале аплодисменты) Нужно все время домогаться и приставать, мы любим, когда нас хотят! Мы лучше будем говорить: «Отстань, надоел!... А когда нам не звонят, мы думаем: «Боже, что с нами?!», начинаем худеть, перекрашиваться…»

А основным выводом стало высказывание:

«Побеждает тот, кто активный. Два парня ухаживают за одной девушкой, один прекрасный, умный талантливый, а женится в итоге тот, который наглый, схватил за одно место и сказал: «Пошли!».

Блогер на просторах социальных сетей пристыдила Гузееву за призывы к «домогательствам» к женщинам и заявила, что телеведущей не стоило бы на всю страну делать такие заявления, так как многие мужчины могут взять на вооружение такие выводы и отправиться на «озоту» за женщинами, которые на самом деле не смогут грубо ответить на подобные «похабные комментарии» или притязания, так как побоятся реакции молодого человека, ведь на самом деле это порой опасно и неприятно для них самих.

Таким образом, блогер призвала не ставить всех женщин под одну линейку, ведь многие из них попросту испугаются и не станут спорить с физически сильнее их человеком.

«Инструкции Гузеевой, может, и помогут какому-то неуверенному в себе парню познакомиться с девушкой. Но они добавляют ещё пару тонн в пропасть женского страха. Фонового страха, в котором мы живем, уже даже не замечая его», - написала девушка.