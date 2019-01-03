«Хороший жесткий секс»: Собчак могла получить очередную шубу после утех Виторгана в Новогоднюю ночь

Сегодня, 19:44

Фанаты примечают, сколько женщин было у Максима за последнее время, и статистика вопреки слухам о «вялом сексе» видно положительна и стабильна.

Максим Виторган и Ксения Собчак стали самой непредсказуемой парой, которым давали максимальный срок отношений – 7 дней. Их союз укрепился после рождения общего сына и вопреки всем словам и мнениям Максим и Ксения очень гармонично смотрятся вместе и с каждым днем все больше и больше дарят положительных эмоций окружающим. Однако, всегда красивый и привлекательный Виторган мог обзавестись женщиной на Новогоднюю ночь. Его отношения с коллегой по работе Ириной Гриневой уже упоминали в Сети, но далее слухов дело не пошло.

Возможно, Ксения и Максим узнав о появлении пересудов решили замять историю и более не возвращаться к ней. Но, вопрос в том, что Собчак могла получить очередную шубу после утех Виторгана в Новогоднюю ночь вчера. Подтверждение этой догадки есть на странице телеведущей.

«Холодно. Но скоро мне лично будет очень тепло))) улечу на юг)))», - написала Собчак, возможно намекая на инцидент с мужем.

Продолжение... «Ребенок не от Виторгана»: Богомолов может требовать вернуть общего с Собчак сына – Instagram Силу в вопросе может принять режиссер, чтобы стать единоличным опекуном и оставить Ксению у «разбитого корыта».

Виторган мог вымаливать прощения у занятой жены-карьеристки после содеянного и возможно так и не получил ответ: «прощен». Такую версию поддерживают даже поклонники пары.

«Видно на новый год у Максима был хороший жесткий секс, только не Ксенией. Изменил - шуба, вот бы мне такой славный гардероб... Пока вы Ксюша ищете повод нам показать, что-то новое Максим Виторган ищет очередную бабу. Ну он просто бомба, очень крутой. Ка такого можно самого оставлять вообще, тем более в Новый год. Ни ниче, хоть шуба есть))))», - говорится в публикации.

Теперь есть два возможных варианта развития событий. Ксения сама с сыном поедет в отпуск, и после будет публиковать только селфи – в итоге возможен даже развод пары. Или же второй вариант: шуба это новогодний подарок, который вообще не связан с изменами. Таким образом, остается только ждать когда появятся новые фото в Instagram Собчак с отдыха и Виторгана, который с Нового года снимков пока не показал.