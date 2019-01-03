17 кошек и туберкулёз могли окончательно «добить» Криса Кельми

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Клиника в Таиланде не спасла певца от болезней, которые могли прямым образом повлиять на состояние его организма и привести к летальному исходу, так как специализировалась лишь на излечении от пагубных привычек.

Крис Кельми умер в возрасте 63 лет, по официальной версии, от остановки сердца 1 января 2019 года. Однако, совокупность некоторых фактов может позволить предположить совершенно другой вариант развития событий.

Согласно последним данным, известно, что в последнее время жизнь певца скрашивали 17 кошек, которые часто находились рядом с ним. На самом деле эти животные являются переносчиками многих опасных для человека заболеваний. Одним из них является туберкулез.

Патогенность отдельных видов возбудителя туберкулеза для различных видов животных и человека неодинакова. Так, к возбудителю человеческого вида восприимчивы также кошки. К возбудителю бычьего вида чувствительны кошки и человек, но птицы невосприимчивы. К возбудителю птичьего вида чувствительны птицы, и очень редко заражаются им другие млекопитающие животные и человек. Это позволяет предположить, что исполнитель мог заразиться страшным заболеванием от одного из животных. Причем наличие такого заболевания мог показать лишь бактериологический анализ, а определить его самостоятельно невозможно.

Также Кельми страдал от алкогольной зависимости, которая сгубила не одну знаменитость. Так, известно, что он посещал ту же клинику в Таиланде, что Евгений Осин и Дана Борисова. Однако, там у него не могли бы выявить туберкулез, а лекарства не были бы точно направлены на излечение организма, скорее на освобождение от пагубной привычки, а потому страшная боль могла заставить отказаться от дорогостоящей клиники.

А позже, в первый день нового 2019 года, Кельми попросту скончался от совокупности факторов, которые могли повлиять на дальнейшее развитие его организма и привести к летальному исходу.

Таким образом, 17 кошек и туберкулёз могли окончательно «добить» Криса Кельми и не оставить ему шансов на дальнейшую спокойную жизнь, ведь бактериологический анализ, скорее всего, так и не был проведен, а остановка сердца является показателем уж слишком многих заболеваний.