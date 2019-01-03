«Не выдержит богатой жизни и запросов Наташи»: «Зажравшийся» Малахов может бросить Шкулёву из-за нехватки денег

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Супруги могут быть уже на грани развода. Андрей попросту не приятно, когда женщина его обеспечивает и везде платит за него. Отец же Шкулёвой один из богатейших и влиятельнейших людей России, а Андрей независим от дорогих вещей, и с лёгкостью может сменить дорогой ресторан на «Макдоналдс».

Поклонники всегда следили за Андреем Малаховым и его личной жизнью. Молодой и успешный ведущий постоянно появлялся на красных дорожках в обществе красивых, молодых и состоятельных женщин. Зачастую все они были очень влиятельны, что подогревало интерес к личной жизнь Андрея ещё больше.

Малахов был холостяком очень долго, пока в 2011 году неожиданно не женился на Наталье Шкулёвой. Женщина была дочерью Виктора Шкулёва, журналиста, издателя, одного из самых влиятельных людей России и главы Hearst Shkulev Publishing с «Комсомольской правдой». Компания отца Натальи производит и распространяет самые популярные издательства России с мировыми именами, поэтому брак Малахова считали фиктивным и корыстным. Сам Андрей всё это опровергал.

Как бы то ни было, Малахов всё же может бросить Шкулёву. Дело в том, что Андрей уже расставался с не менее состоятельной женщиной Мариной Кузьминой. В своём интервью ведущий признавался, что он попросту не выдержал богатой жизни. Кузьмина оплачивала Андрею дорогие поездки и 10-комнатные номера. При этом мужчина понимал, что он бы и сам мог оплатить путешествие: вместо частного самолёта билеты по скидке и туристический автобус.

Малахов признавался, мол часто дарил Кузьминой подарки. Он мог позволить себе купить кольцо за полторы тысячи долларов перед отдыхом на Мальдивах, понимая, что тогда за эти деньги можно было бы оплатить всю поездку. При этом, Андрею было неприятно, когда женщина платила за него. Ведущий отметил, что ни одна женщина не сможет его купить, а дорогой ресторан он может с лёгкостью обменять на «Макдоналдс».

Таким же образом, Малахов может бросить очень состоятельную Шкулёву из-за нехватки денег. «Зажравшийся» отношениями с состоятельными женщинами Андрей может просто не выдержать морального давления, как это было и с Кузьминой. Возможно, он не выдержит через чур богатой жизни и запросов своей супруги Наташи. При этом звёздной паре уже давно приписывают разлад. Супруги почти не появляются вместе на светских мероприятиях, а отсутствие общих фотографий в социальных сетях привело к появлению слухов, что Малахов и Шкулёва едва не на грани развода.