«Жлоб еще тот»: Шаляпин специально повез Цымбалюк-Романовскую в Воронеж, чтобы не потратиться – фанаты

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Прохор и Виталина говорят о «мы не изменяем традициям» и продолжают радовать всех позитивом на фото.

Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает интриговать поклонников изменениями в своей личной жизни. Instagramаккаунт с каждым днем все больше и больше поучает новых подписчиков, которые в восторге от новостей Виталины. Цымбалюк-Романовская после расставания с Арменом Джигарханяном начала жить полноценной жизнью и радоваться каждому дню. Ее новым избранником стал Прохор Шаляпин, более известен своим талантом пения и манерой общения с женщинами.

По убеждениям Виталины, Прохор в ней души не чает и даже на ее день рождения подарил ей золотой браслет, о чем сам не раз рассказывал в Сети. Но фанаты за маской хороших отношений пары рассмотрели необычное. По версии юзеров, Шаляпин специально повез Цымбалюк-Романовскую в Воронеж.

Только со слов Виталины они не изменяют своим традициям, но возможно именно туда они поехали, чтобы не потратиться. В Москве очень много звезд и знаменитостей, а вот в периметре небольших городков приезд звезды настоящий праздник. Возможно, Прохор и Виталина поехали именно в Воронеж, чтобы не только провести время вместе, но и воспользоваться своей популярностью на деле. Разговоры и подозрения, что Прохор жлоб еще тот не утихают и по сей день. В Instagram фанаты пару критикуют за постоянные улыбки и называют наигранной. Таким образом, возможно Прохор и Виталина посетили Воронеж по делам сердечным, но в Сети этот визит восприняли иначе.