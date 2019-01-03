«Света обалдела»: Лобода может метить на место «второй после Путина» назло Бузовой

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Светлана Лобода, похоже, мстит Ольге Бузовой за то, что певица указала ей, на чьей территории работает украинская певица. По крайней мере, такого мнения придерживаются пользователи сети, увидевшие Светлану Лободу с песней на Первом канале после Новогодней речи президента и боя курантов.

В сети бытует мнение, что Светлана Лобода может метить на место «второй после Путина» назло Бузовой, которая не так давно записала рэп-трек, где позиционировала себя именно на таком месте. Все прекрасно помнят, что между двумя певицами однажды уже был конфликт, в котором Ольга Бузова вышла победительницей - артистка из России смогла указать украинской коллеге на то, что она находится в буквальном смысле на заработках в ее стране, поэтому ее попытки унизить телеведущую могут обернуться против нее самой. После этого Светлана Лобода предпочитала не вспоминать об интернет-ссоре, и не обсуждала творчество россиянки.

Но, как оказалось, месть, в случае Лободы - блюдо, которое подается холодным. Певица из Украины приложила все усилия, чтобы занять место «второй после Путина», тактично отомстив Ольге Бузовой за колкие слова, сказанные в ответ. Пользователи сети считают, что «Света обалдела», поскольку она не только старается перейти дорогу отечественным звездам, но и ведет себя так, как до этого позволяла себе исключительно бывшая супруга Дмитрия Тарасова. Лобода больше не стесняется ругаться матом, выставляя это на всеобщее обозрение, портить дочь, выкладывая ее изображения с недетских ракурсов, а теперь добралась и до Первого канала - убеждены пользователи сети.

Есть часть юзеров, которые не поддерживают ни Бузову, ни Лободу - они убеждены, что певицы умышленно пропагандируют и насаживают молодому поколению пошлость и разврат, а это несомненно приводит к деградации нации.