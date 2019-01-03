Крид может выступить в Дубаях несмотря на прежние проблемы со здоровьем

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В ОАЭ артист «проигнорировал» концерт и разочаровал поклонников, но огромная стоимость выступления в Дубаях могла заставить его согласиться на условия контракта с концертной площадкой.

Стало известно, что концерты Егора Крида в ОАЭ так и не состоялись. Поклонники были разочарованы тем, что певец так и не вышел к ним на сцену и они напрасно ждали его. По словам некоторых из них, Крида якобы видели наслаждающимся кофе в то время, как его ожидали, но позже сам исполнитель рассказал в своих социальных сетях о том, что выступление сорвалось из-за независящих от него обстоятельств.

Однако, некоторые предположили, что это произошло из-за его прежних проблем со здоровьем, так как певец в середине декабря попал в больницу вследствие переутомления и ему пришлось лечь под капельницу, чтобы восстановить силы. Возможно, Крид еще не успел полностью стать на ноги и начать концертную деятельность, а потому фанаты, купившие билеты в ОАЭ, остались без полученного удовольствия от выступления.

Впрочем, а своем аккаунте в Instagram исполнитель анонсировал концерт 5 января в Дубаях и, он в действительности может выступить несмотря на прежние проблемы со здоровьем, ведь концертная площадка была проплачена задолго до выступления и потерпеть еще большие убытки певец попросту не может. К тому же, у него, по всей видимости, есть обязательства перед командой Тимати, а потому, возможно, ему придется выступать вопреки рекомендациям врачей.

Таким образом, состояние здоровья может сказаться на качестве выступления, но от него в целом, скорее всего, Крид не откажется, ведь его финансовые потери в таком случае будут просто огромными, включая и денежные обязательства перед Black star, а потому ему, по всей видимости, придется как-то комбинировать регуляцию собственного состояния организма и хорошее выступление перед любящими его фанатами.