«Потянул за собой»: Чёрный прогноз сбылся - Крис Кельми ушёл вслед за Евгением Осиным

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Эти музыканты и исполнители были знакомы очень давно. Пик их популярности миновал и они стали невостребованными.

Возможно, это и подтолкнуло к дальнейшему сближению. Сейчас их знакомые полагают, что Крис Кельми просто ушёл вслед за Евгением Осиным. Возможно, тот просто «потянул его за собой». Таким образом, сбылся «чёрный прогноз» Даны Борисовой.

До смерти этих исполнителей часто видели вместе. Кроме общей судьбы, они, в силу невостребованности, заливали это большими дозами алкоголя.

Кто из них первым почувствовал неладное, пока не известно, но они вдвоём решили вылечиться от зависимости.

В Таиланд они отправились вместе, чтобы попробовать пройти реабилитацию и, возможно, всё исправить. Интересно, что компанию им в этом медучреждении составляла Дана Борисова. Не исключено, что протекция последовала с её стороны.

После того, как умер Осин, телеведущая предположила, что следующая жертва неумеренного алкоголизма – это Крис Кельми. Так и оказалось. Один, практически, потянул за собой другого.

Причиной смерти Кельми 1 января стала остановка сердца. Видимо, оно просто не выдержало, как этот исполнитель встретил Новый год.

Следствие подтвердило эту версию. Причиной остановки сердца стало злоупотребление спиртным. Последние несколько лет у Кельми была зафиксирована тяжёлая форма алкоголизма.

На протяжении последнего времени он даже не выходил из своего дома, находящегося в Подмосковье. Ранее сообщалось, что музыкант уже самостоятельно не передвигается.