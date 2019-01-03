«Так до импотента недолго»: Увлекшаяся соцсетями Тодоренко может подтолкнуть Топалова на измену из-за отсутствия секса

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Регина Тодоренко, не успев отойти от родов, снова принялась просиживать свое время в соцсетях и удаленно работать, из-за чего не оставила времени на сексуальную жизнь с Владом Топаловым - убеждены пользователи. Певец, по мнению пользователей, может и не дождаться, пока его супруга восстановится и вернется к прежней жизни, поэтому считают, что он может найти утешение в объятиях другой женщины.

Регина Тодоренко и Влад Топалов недавно стали родителями, о чем долгое время молчали. Телеведущая, как и ее супруг, постоянно выходят в сеть, засоряют свои аккаунты рекламой, в частности Регина, но новостей о ребенке ни от матери, ни от отца юзеры не могли дождаться долгое время. Пользователи сети убеждены, что Регине Тодоренко необходимо больше времени уделять ребенку, а не коммерческим проектам, поскольку всех денег не заработаешь. Не забыли фолловеры напомнить Тодоренко и о супружеском долге: они предупредили, что увлекшаяся соцсетями телеведущая может подтолкнуть Топалова на измену из-за отсутствия секса.

Тодоренко выкладывает в сеть абсолютно все, и часть пользователей это, несомненно, раздражает. Даже такой интимный момент для семьи, как совместный просмотр фильма во время новогодних праздников не остался втайне - телеведущая выложила видео с участием Топалова себе на страницу, и по лицу музыканта видно, что он не совсем в восторге от идеи возлюбленной.

«Так до импотента недолго» - пишут пользователи сети, убежденные, что телеведущая не будет налаживать интимную жизнь после родов из-за собственных амбиций и работы, которая частично заключается и в ведении собственного аккаунта, который из личного превратился в монетизированный. К слову, для восстановления после родов необходим примерно месяц, согласно слов акушеров-гинекологов, а с учетом того, что Тодоренко родила 5 декабря, то в скором времени пара, по мнению юзеров, должна восстановить брачные отношения.

Тодоренко не сможет совмещать материнство, семейную жизнь и работу - убеждены пользователи. Поскольку от ребенка и от работы она отказаться никак не сможет, то не исключено, что под удар попадут сексуальные отношения с Владом Топаловым, который, как любой здоровый мужчина, не сможет терпеть отсутствие секса длительный промежуток времени. Поэтому телеведущей предлагают задуматься над своим поведением и наконец-то начать удовлетворять новоиспеченного отца своего ребенка.