«Гарик нужен для пиара»: Асмус могла увести Харламова у Насти Каменских

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Настя стала «тайной любовницей» Гарика после участии в популярном шоу. Отношения якобы длились до встречи юмориста с Кристиной. Даже Потап одобрил выбор своей подопечной, но Харламов прервал с ней все связи и связал судьбу с другой.

Успешный российский актёр, шоумен, телеведущий и певец Гарик Харламов вот уже 6 лет женат на не менее известной актрисе Кристине Асмус. Однако, шумиха вокруг его личной жизни продолжает не утихать. Браку Асмус и Харламова постоянно приписывают проблемы в отношениях, а иногда даже и развод. Такой повышенный интерес к женщинам Гарика связан с громким разводом с его бывшей женой Юлией. Женщина не молчала и сделала много резонансных заявлений. Одним из них были инсайды о Кристине Асмус.

По словам Юлии, их с Харламовым семья распалась как раз из-за Асмус. Шоумен пропадал на съёмах сутками, где якобы у него и появился роман с Кристиной. Юлия считала, мол Гарик нужен Асмус только ради пиара. Актриса якобы хитростью удерживает юмориста.

Экс-жена Харламова указывала, что ей звонили работающие с Асмус люди и говорили, мол Кристина не любит Гарика. Юлия считает, что если бы дело было в настоящих чувствах, то её бывший супруг во всём бы признался. Как бы то ни было, но Асмус могла увести Харламова не только у супруги, но и у Насти Каменских, с которой у Гарика якобы были романтические отношения.

Тёплые отношения у Харламова и Каменских могли возникнуть на съёмках шоу «Две звезды». Юморист очень сухо отзывался о своей партнёрше, которая не стеснялась в открытую говорить о Гарике. Каменских заявляла, что с Харламовым они сработались за 5 минут, сошлись характерами, и стали друзьями. Часто пара даже «дурачились» вне сцены. Считается, что выбор Каменских даже одобрил Потап, который приезжал в Москву чтобы поддержать украинскую певицу.

По некоторым данным, Гарик мог находится в тайных отношениях с Настей очень долго, игнорируя супругу Юлию. Только появление в жизни Харламова Асмус заставило его отказаться от подобных связей. Некоторые фанаты считают, мол именно Кристина увела юмориста не только из семьи, но и от всех предполагаемых «любовниц». Цель якобы проста: пропиариться на молодом и подающем надежды юмористе.

Однако, как бы то ни было, Асмус уже давно подтвердила свою любовь к Гарику, родив ему дочь, а на все предположения хейтеров и бывшей жены пара попросту не реагирует.