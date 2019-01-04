«Большой бицепс - маленький член»: Королёва могла разочароваться в несоответствии размеров полового органа Тарзана и мускулатуры - сети

Сегодня, 07:30

Похоже, что муж Наташи Королёвой оправдал стереотип, который гласит о том, что качки обладают только большой мускулатурой, а вот с размером мужского достоинства стриптизеру не повезло. По крайней мере, так считают юзеры, которые оценили фото Тарзана в миниатюрных трусах.

Пользователи сети пристально следят за жизнью эпатажной парочки - Наташи Королёвой и ее мужа, стриптизера Тарзана. Они часто появляются на различных тусовках, где эпатируют публику своими выходками, снимают провокационные клипы, но на этот раз внимание пользователей было приковано к самому стриптизеру, который, по мнению юзеров, мог сделать сексуальную жизнь пары достаточно скучной.

В сети бытует мнение, что Наташа Королёва могла разочароваться в несоответствии размеров полового органа Тарзана и мускулатуры - юзеры пишут, что Тарзану соответствует стереотип «большой бицепс - маленький член», и он пытается компенсировать недостаток в интимном месте широкими формами, специально отводя внимание от основной проблемы. Наташа Королева, как думают поклонники, по молодости лет повелась на формы, мало уделив внимания неотъемлемой части сексуальной жизни, из-за чего теперь жалеет. Пользователи убеждены, что в плане секса Игорь Николаев, несмотря на скромную физическую форму, устраивал певицу намного больше.

К слову, юзеры подметили, что в последние годы Наташа Королёва не расстается с алкоголем - она не против потянуть лишний раз из стаканчика мужские напитки, такие как коньяк или текила, поэтому связывают ее состояние с неудовлетворенностью в сексуальном плане. Они считают, что, несмотря на свою отвязность, Корлёвой не позволит совесть изменить супругу во второй раз, как это было в браке с Николаевым.