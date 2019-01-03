«Свобода – это рай»: Тимати намекнул на нежеланную свадьбу с Решетовой

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Рэпер рекламирует новые вещи бренда Анастасии Решетовой, тщательно подбирая выражения.

На своей странице в социальной сети Тимати опубликовал фото из Парижа, где он и Анастасия Решетова встречали Новый год. По слухам, созданным рэпером и его спутницей, там же артист сделал модели предложение выйти за него замуж. В новогоднюю ночь девушка поделилась снимками, на которых хвасталась кольцом с большим бриллиантом на безымянном пальце. Комментировать событие напрямую пара отказывается, но Тимати, в своём стиле, говорит с поклонниками откровенными намёками.

Так в его профиле появилась фотография в джинсовой куртке бренда InHype, которым владеет Анастасия Решетова. Куртка стилизована под тело бывалого заключённого, которое покрыто десятками «зэковских» татуировок. Идея не понравилась фанатам рэпера, поскольку, по их мнению, агитировала аудиторию Тимати, которая на половину состоит из молодёжи, следовать криминальному движению «АУЕ», символика которого присутствует на одежде.

Их внимание также привлекла фраза на воротнике: «Свобода – это рай». Грустное лицо исполнителя вкупе с фразой, на которой Тимати очевидно акцентировал внимание, будто говорит пользователям, что свадьба с Решетовой для него нежеланная. При этом он оставил их гадать, на что именно намекает. Напомним, что в Сети подозревают нежеланную для Тимати беременность любовницы, которая и вынудила его сделать предложение руки и сердца. Но фразой «Свобода – это рай» рэпер также мог заявить, что отношения без штампа в паспорте для него приоритетны, поэтому ни о какой женитьбе говорить не стоит.