«У Нелли Кобзон есть шанс»: Частые гастроли Михайлова могут разрушить брак с Канчельскис

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Жена Стаса Михайлова - кумира Нелли Кобзон, развелась с первым супругом из-за постоянных командировок, поэтому с певцом история может повториться - убеждены пользователи. Но на смену ей может прийти вдова Иосифа Кобзона, которая давно, по мнению пользователей, грезит об отношениях с шансонье.

Недавно пользователи сети заметили, что Нелли Кобзон стала часто появляться в одной компании с кумиром миллионов россиянок - Стасом Михайловым. Он был вхож в дом супругов Кобзон, но даже после смерти Иосифа Давыдовича не обделяет вниманием вдову - в прошлом месяце в сеть попали фото со дня рождения Дризиной, на котором именинница запечатлена со своим любимым певцом.

Нелли Кобзон запомнилась поклонникам своим умением ждать мужа с гастролей и с уважением относиться к его деятельности, за что Иосиф Давыдович ценил свою супругу. Жена Михайлова, Инна Канчельскис - полная противоположность Нелли, поскольку попадала уже в своей жизни в неприятную ситуацию, связанную с разводом. Она ушла от первого супруга Андрея Канчельскиса по той причине, что ее не устраивали постоянные переезды и командировки, связанные с его футбольной карьерой, несмотря на то, что спортсмен обеспечил супруге безбедную жизнь.

Поклонники предполагают, что у Нелли Кобзон, которая любит Михайлова, появился шанс на счастливую личную жизнь из-за того, что частые гастроли певца по России и за рубежом могут разрушить брак с Канчельскис, как это было в ее предыдущем союзе. Нелли Дризина, в отличие от Инны Михайловой, которая бросила мужа ради певца, может ждать супруга, сколько потребуется, окружит его заботой и любовью, и даже, как показывает история ее брака, простит измены в случае необходимости.

Неизвестно, есть ли между Нелли Кобзон и Стасом Михайловым романтическая связь, но похоже, что фанаты в своих мечтах видят этих звезд, как пару. Правда, пока что в личной жизни Михайлова все гладко - никаких споров и конфликтов супруги не выносят на обозрение общественности, поэтому такие предположения пока что остаются на уровне догадок юзеров.