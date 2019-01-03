Бабушка откормила: У Бузовой внезапно увеличились губы, щёки и лицо

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Бузова набрала пару лишних килограмм после новогоднего застолья.

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова любит делиться снимками в соцсетях. Артистка публикует десятки фотографий в день, демонстрируя себя в лучшем свете. Ольга никогда не стеснялась откровенных нарядов и всегда хвасталась идеальной фигурой. Многие подписчики даже обвиняли артистку в излишней худобе, однако, теперь всё это позади. Судя по последним снимкам, стало заметно, что Ольга слегка поправилась.

Девушку словно откормила бабушка на новогодних праздниках. На последнем фото в Instagram у артистки внезапно округлилось лицо и появились пышные щёки. Располневшую фигуру Бузова предпочла скрыть под одеждой: футболка свободного кроя и объёмные джинсы. Отвлечь внимание подписчиков от лишних кг Ольга решила сделав акцент на ярко-красных губах. Однако, даже этот манёвр не остался незамеченным и подвергся волне негативных комментариев со стороны хейтеров артистки.

Судя по всему, праздничные салаты всё-таки оставили след на точёной фигуре артистки и теперь, чтоб вернуть былые формы, Бузовой придётся попотеть в спортзале.