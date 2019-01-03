«Настя опошлит даже Мальдивы!»: Волочкову в бикини фанаты сравнили с баобабом

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Анастасия Волочкова снова надела купальник не по размеру.

42-летняя скандальная российская балерина Анастасия Волочкова традиционно в начале январе прилетела на Мальдивы, где и планирует отпраздновать свой день рождения. Не успев прилететь знаменитость сразу же переоделась в мини-бикини и стала устраивать смелые фотосессии, чтобы похвастаться снимками в Instagram.

Однако фотографии балерины только разозлили фанатов, которые Анастасию в бикини сравнили с баобабом. «Настя опошлит даже Мальдивы!», - заявили подписчики Волочковой в Instagram. Кроме того, пользователи Сети обратили внимание на старый купальник балерины, в котором не помещаются все пышные формы знаменитости.