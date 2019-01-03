«Скромнее нужно быть»: Загитова и Медведева отметили Новый год совсем по-разному

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Для своих поклонников они разместил фото об этом событии в личных аккаунтах. Мнения фолловеров после этого разделились.

Некоторые из них высказались в том плане, что нужно быть скромнее. Как оказалось, Алина Загитова и Евгения Медведева отметили Новый год совсем по-разному.

Загитова встречала праздник в родном для неё Ижевске. Для подписчиков она разместила традиционную фотографию, на которой изображена новогодняя ёлка. Она написала свою благодарность поклонникам. При этом, сделала её сразу на трёх языках, один из которых – японский.

Медведева на Новый год решила вернуться из Канады в Москву. Судя по всему, она устроила себе яркое празднование.

Для начала, это посещение Большого театра, где давали «Щелкунчика». Затем она поучаствовал на шоу Первого канала вместе с певцом Кристианом Костовым. Это лишь укрепило слухи, что у них романтические отношения.

То, что Евгения не попала в сборную, похоже, не испортило ей новогоднее настроение. На всех снимках она смеётся. Видимо, она неспроста ранее говорила, что Канада научила её улыбаться.

На одном из снимков она лежит в ванне, наполненной не шампанским, а пробками из под него.

Часть фолловеров уже отметили, что на фоне таких спортивных «успехов», Медведевой нужно быть скромнее.