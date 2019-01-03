«Ограбил и сбежал»: Экс-подруга актёра Ивана Жидкова обвинила его в краже денег

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Лилия Соловьёва, являющаяся известной моделью, обнаружила, что посредством соцсети Facebook с неё списано 36 тысяч рублей. Она приступила к собственному расследованию.

Экс-подруга актёра Ивана Жидкова уверена, что к краже денег причастен именно её бывший возлюбленный. Она уже обвинил его в том, что он её ограбил.

Вероятнее всего, полагает модель, это «косяк» таргетологов Жидкова. Она по доброй воле представила им площадку своего аккаунта для рекламы его предстоящего спектакля.

Теперь она уверена, что делать добро людям нельзя. Тогда не будет и ответного зла. Все денежные операции осуществлялись посредством её аккаунта, но не ею самой.

Ранее пара Жидкова с Соловьёвой считалась в российском шоу-бизнесе одной из самых красивых. Их отношения начали стремительно портиться после того, как родился ребёнок. Актёр упорно не желал вступать в законный брак.

В пух и прах пара разругалась совсем недавно. Соловьёва объявила, что отныне её и Жидкова не связывает ничто. Лучше она останется одна.

У Жидкова, к слову, уже есть совместный ребёнок с актрисой Татьяной Арнтгольц. С ней он также не смог выстроить семейные отношения.