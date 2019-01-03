«Галкина было мало?»: Любительница «женатиков» Барановская может увести Лепса из семьи

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Известно, что Юлия Барановская - поклонница Григория Лепса, и каждая ее поездка в машине сопровождается его песнями. Он же, в свою очередь, очень любит детей, поэтому фанаты звезд заподозрили, что телеведущая могла положить глаз на Григория Лепса, от которого без ума ее младший сын.

Недавно Юлия Барановская выложила видео, на котором младший сын телеведущей исполняет душевно песню Григория Лепса. Барановская под видео указала, что они всегда слушают репертуар певца во время поездок в автомобиле. Пользователям сети показалось, что любительница «женатиков», как телеведущую прозвали после скандала с Пугачевой и Галкиным в сети, Барановская может увести Лепса из семьи. Учитывая, что и у Барановской, и у Лепса много детей, пользователи предположили, что их могут объединить общие интересы.

«Ну прелесть же...Барановской Галкина было мало, так теперь она наметила себе Лепса? Вот уж любительница звездных женатиков, я не могу.. Зачем так к Грише подлизываться, вряд ли она в его вкусе...Хотя, детей он любит.. Может и ее полюбит» - пишут пользователи сети.

Фанаты Лепса считают, что Барановская могла увидеть в Лепсе настоящий мужской стержень, которого не было у мягкого и доброго Галкина. Поскольку ее предыдущий избранник, Андрей Аршавин известен своим непростым характером, то певец, по предположениям юзеров, должен быть в ее вкусе. Юлия Барановская, как отмечают пользователи сети, вплотную притерлась к основной тусовке шоубизнеса, куда входит и Григорий Лепс в том числе, поэтому не исключают, что она, как истинная хищница, начнет предпринимать попытки увести артиста из семьи.

Неизвестно, связывает ли что-то Барановскую и Лепса что-то кроме шоубизнеса, но для фанатов все понятно наперед - телеведущая не упустит шанса завоевать выгодного для нее мужчину, поскольку годы без мужского пола изменили ее до неузнаваемости. Благодаря новым чертам характера, Барановская, по предположению юзеров, может пойти даже по чужим головам.