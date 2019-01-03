«Пил даже одеколон»: Задорнов мог умереть из-за чрезмерного пьянства и алкоголизма

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Сатирик был алкоголиком, и с юности очень много пил. К старости ему удалось бросить, но поражённое алкоголем тело так и не смогло восстановиться: нарушенное ДНК и клетки вызвали раковую опухоль.

Михаил Николаевич был известным сатириком, юмористом, актёром, драматургом. Однако, в 2017 году Задорнов скончался от рака головного мозга.

Болезнь сатирика стала неожиданностью для тысяч его фанатов, ведь никаких «тревожных звоночков» раньше не было. Задорнов просто заявил о раке своим фанатам, а спустя немного больше недели его госпитализировали с эпилептическим припадком, который случился прямо во время концерта. Тогда всем стало ясно, что проблемы со здоровьем у Михаила Николаевича очень серьёзные.

Как бы то ни было, до сих пор остаётся непонятным, почему у спортивного Задорнова возникла онкология, ведь он не обладал вредными привычками и вёл, казалось бы, здоровый образ жизни. Однако, как оказалось, Михаил Николаевич мог умереть как раз из-за чрезмерного пьянства и алкоголизма. Сатирик любил выпить.

В одном из своих интервью Задорнов признался, что он часто пьянствовал не только с товарищами по сцене: безнравственный образ жизни он вёл с юности. По словам сатирика, он с друзьями пил очень много и «всякую дрянь». Привело всё к тому, что он стал пьяницей. Задорнов признавался, что он пил даже одеколон «Ромео и Джульетта», разбавляя его с водой.

Михаил Николаевич добавлял, мол он пил настолько много, что даже пришлось лечиться от алкоголизма. Это дало плоды – 7 лет трезвости, но затем сатирик снова сорвался. В последние годы жизни Задорнов пил мало и занимался подорванным здоровьем, но это его уже не спасло. Дело в том, что чрезмерное пьянство и алкоголь повреждают ДНК, что приводит к раку.

По словам врачей, всё дело в ацетальдегиде, который препятствует восстановлению повреждённых соединений. Вещество также заставляет клетки расти быстрее, чем в норме. В итоге они получают изменения и вызывают онкологию. Алкоголь также поражает клетки, что ещё больше повышает шансы заболеть раком.

Возможно, что опухоль у Задорнова появилась как раз из-за его чрезмерного пьянства в молодости и зрелом возрасте. Хоть сатирик в итоге и бросил пить, но поражённое алкоголем тело так и не смогло восстановиться.