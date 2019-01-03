Звонков больше не будет: Киркоров не помощник Пугачёвой после развода с Галкиным

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Филипп Киркоров долго терпел публичные унижения от Аллы Пугачёвой.

Рассказывая о своём бывшем муже, Алла Борисовна нередко отзывалась о нём уничижительном тоне. В своих критических высказываниях Примадонна называла свой брак с Киркоровым по меньшей мере нелепицей. При этом, пренебрежительные фразы о Филиппе, певица перемежала с восторгами относительно своего нового супруга – Максима Галкина. Пугачёва, впрочем, не забывала о преданности Лучезарного, который не раз доказывал ей свою любовь. Когда-то, в одном из интервью, уже после развода с Филиппом, она вспомнила удивительный случай, подтверждающий лучшие качества Киркорова. Продолжение... Американские песни для русского Деда Мороза: Киркорова обвинили в подражании США Народный артист Филипп Киркоров учит своих детей петь заокеанские песни Дедушке Морозу. Будучи в сильном подпитии и плохом расположении духа, она стоя перед иконой, поклялась, что первый, кто ей позвонит станет ей другом не всю жизнь, второму она будет помогать, а третьему позвонившему суждено быть её мужем. В результате, все три звонка совершил один Киркоров, который словно предчувствовал душевные терзания Аллы Борисовны.

Но времена изменились, и также поменялось отношение Филиппа. Теперь, как полагают фанаты, он скорее по инерции признаётся в любви к Пугачёвой. А в свете предстоящего развода Примадонны с Галкиным, он ей и вовсе не помощник. Очевидно, что телефонных звонков с предложением помощи от Филиппа больше не будет – он займёт, скорее всего, позицию стороннего наблюдателя. Причин для этого предостаточно – давние обиды, уверенность Киркорова в себе и желание отплатить бывшей жене, так недобро о нём отзывавшейся.