«Шансов выжить у Жанны не было»: Фриске могла умереть из-за нерождённого брата-близнеца

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Жанна всю жизнь испытывала чувство вины и психологические расстройства, после раскрытия тайны, что её близнец умер. Она оплакивала его всю жизнь, и это могло повлиять на эффективность её лечения от рака.

Учёные до сих пор не могут объяснить феномен близнецов и их связь друг с другом. Если у ребёнка в раннем возрасте умирает близнец, то по какой-то причине вся его дальнейшая жизнь предопределена. Такой человек склонен к депрессиям, как будто он потерял свою вторую половину. Смерть близнеца буквально преследует человека. В итоге она часто приводит и к его смерти. Ярким примером стал Элвис Пресли, этот феномен назвали в его честь, и умершая Жанна Фриске.

Младшая сестра Фриске Наталья в одном из своих интервью призналась, мол Жанна и её брат-близнец родились недоношенными, семимесячными. Будущая певица была слабой, но её удалось выходить, а вот у мальчика был не развит один из органов, и он скончался. Шансов выжить не было.

Сама же певица узнала о смерти своего брата-близнеца уже будучи взрослой. Мальчика никто не видел после родов, врачи посоветовали не травмировать психику родителей, а его смерть травмировала всю семью. По словам бывшей «Блестящей» Ольги Орловой, для Жанны разговоры об умершем брате были неприятны, но вот вспоминала она его очень часто. Фриске даже винила себя в том, что мальчик умер.

По словам врачей, недоразвитый близнец умер, потому что Жанна буквально «обокрала» его в утробе матери. Такое случается, когда два плода развиваются в одной плаценте, и в итоге один ребёнок не дополучает питательных веществ. Медики отмечают, что очень часто один из близнецов просто не выживает.

В это же время врачи отвечают, что смерть брата-близнеца напрямую влияет на всю судьбу выжившего. И Элвис Пресли, и Жанна Фриске всю жизнь оплакивали умерших при родах братьев. Они испытывали чувство вины, одиночества, тоску, кошмары и тревожность. Артисты не одиноки в своих страданиях. По словам врачей, всё это встречается у подростков и взрослых, потерявших в детстве своих близнецов. При этом, данное психическое расстройство лечится.

Таким образом, Фриске могла умереть именно из-за нерождённого брата-близнеца. Для Жанны истории его смерти были важны, и она оплакивала его всю жизнь, как вспоминало близкое окружение. Заболев раком, комплекс близнеца мог сказаться на психологическом здоровье и эффективности лечения. Это может объяснить, почему передовые лекарства и технологии не смогли уничтожить у Фриске онкологию.