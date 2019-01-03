«Шпагат тоже будет?»: Ольга Орлова в бане напомнила поклонникам Волочкову

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Ольга Орлова решила повторить «подвиги» Волочковой.

41-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова показала, как она традиционно проводит дни после Нового года. Знаменитость призналась, что любит посещать баню вместе со своими подругами. Недавно Орлова на видео показала, как париться в бане, а поклонники телеведущую сравнили с Анастасией Волочковой.

«Шпагат с купелью тоже будет?», «Что-то я это уже видела. То тут поприличнее будет», «Оля, вы пример для Волочковой, как нужно в бане париться. А та всё оголяется и шпагаты демонстрирует», «Славы Волочковой захотелось? Не советую», «Оля, вам осталось только шпагат сделать, да в снегу вываляться», - заявили подписчики Орловой в Instagram.