Американские песни для русского Деда Мороза: Киркорова обвинили в подражании США

Сегодня, 13:01

Народный артист Филипп Киркоров учит своих детей петь заокеанские песни Дедушке Морозу.

Не раз обвиняли всеми любимого исполнителя в подражании зарубежным звездам, но сегодня в сети Instagram появилось видео, где сын Филиппа Мартин и дочь Алла-Виктория исполняют песню на английском языке для русского Мороза Ивановича.

Дети поют не про родную и близкую елочку-красавицу, а про американскую Christmas Tree, понял ли Дедушка эту песенку на иностранном языке или же русскому сердцу хотелось услышать родные мотивы. Филипп Киркоров часто путешествует с детьми по зарубежным странам. В прошлом году певец с семьей ездил отдыхать в США. Для Киркорова это не первый визит в Америку и еще с 90-х годов у российского артиста там есть друзья, но для чего детям с детства прививать все зарубежное. Неужели настолько запала в душу детям эта страна, что в Новый год они всей семьей вспоминают её. Ведь Россия так богата новогодними песнями, традициями и играми, упрекали его фанаты.