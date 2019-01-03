«Свадьба по залету»: Беременность Решетовой могла вынудить Тимати сделать предложение руки и сердца

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Похоже, что мечта девушки Тимати, Анастасии Решетовой о мальчике и девочке начинает сбываться - поклонники убеждены, что модель таким образом наконец-то сможет устранить главную соперницу, Алену Шишкову. Именно последняя имеет существенное преимущество над Решетовой - совместного с рэпером ребенка.

Недавно поклонники заподозрили, что Тимати сделал предложение Анастасии Решетовой в Новогоднюю ночь в Париже, под бой курантов. Поводом для таких размышлений стало габаритное кольцо на безымянном пальце модели, которое засветилось в кадре. Пользователи сети пришли к выводу, что Тимати пошел против воли матери и решил жениться на Решетовой из-за ее интересного положения - фанаты предвкушают, что в скором состоится настоящая «свадьба по залету».

Вероятная беременность Решетовой, по предположениям юзеров, могла вынудить Тимати сделать предложение руки и сердца. Девушка и рэпер давно вместе, но из-за того, что мать Тимати, Симона, не очень благосклонна к возлюбленной сына, артист не спешил с ней связывать себя узами брака. Некоторые пользователи убеждены, что модель могла умышленно приложить усилия для того, чтобы забеременеть, поскольку устала постоянно конкурировать с матерью ребенка Тимати, Аленой Шишковой. В случае, если Решетова сможет родить мальчика, наследника Тимати, это сможет возвести манекенщицу на голову выше Шишковой.

Первопричиной для таких размышлений стало избавление девушки Тимати от геля в губах - юзеры убеждены, что Решетова переживает за состояние и здоровье будущего ребенка, поэтому удалила вредное вещество в целях безопасности, а не эстетики. После этой новости на девушке было замечено помолвочное кольцо, которое, по мнению поклонников, является знаком скорого бракосочетания.

Правда, юзеры не пророчат возможному браку Тимати и Решетовой успех, поскольку рэпер никогда не отличался верностью, что противоречит всем законам семейной жизни. И даже вероятный ребенок не сможет удержать Тимати - пользователи считают, что он может уйти от модели точно также, как в свое время сделал с Шишковой.