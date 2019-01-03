«Как Бузова»: Нового Цоя, автора хита «Медуза», прославила депрессия

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Владикавказский исполнитель — MATRANG, он же Алан Хадзарагов, стал известным благодаря душевным терзаниям. Расставание с девушкой послужило неким толчком для того, чтобы уйти в творчество. Вымещая сердечные муки, Алан начал писать песни.

Совсем недавно молодой исполнитель дал интервью, в котором приоткрылась завеса тайны о его личности. Парень рассказывал о детстве, первой любви и первых музыкальных шажках к успеху. Больше всего поклонников конечно же привлекла история о девушке. Новоиспечённый участник «Gazgolder» влюбился в 18 лет. Возлюбленная была младше Хадзарагова на два года, именно поэтому музыкант не мог себе позволить ничего лишнего. «Даже за ручки не держались, уважительно к ней относился». Также исполнитель сообщил, что его семья и семья девушки были из «разных сословий».

Семья Алана простая, а возлюбленной «очень крутая», что создавало некоторые проблемы. Поклонники отметили это весьма романтичным. «Самая большая любовь в моей жизни, за все мои 23 года», по словам MATRANG. Закончилось все очень грустно, «девушка без имени» уехала поступать в Москву, а парень с разбитым сердцем остался во Владикавказе.

Страдая, переживая разлуку с любимой, с которой больше не было возможности увидеться, Алан Хадзарагов, он же «Новый Цой» начал писать песни, сочинять стихи. Кстати говоря, исполнителя называют «Новым Цоем», так как он внешне весьма похож на легендарного рок-музыканта, да и схожесть в тембре голоса тоже имеется. Написав один трек, затем следующий, дело дошло до хита «Медуза», который и прославил парня.

Именно из-за этой песни в Алане разглядел потенциал основатель лейбла «Gazgolder» - Баста, он же Василий Вакуленко. Как не странно, но пользователи социальных сетей сравнили молодого исполнителя с Бузовой Ольгой. «Как Бузова прям, расстался с девушкой и запел». Некое родство определённо прослеживается, страдаешь от депрессии, а затем становишься популярным. Зрители интервью пошутили, что обнаружен быстрый способ стать звездой «Влюбиться — страдать — запеть — прославиться».