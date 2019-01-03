«Намекает на пососушки»: Клюкина отреагировала на секс Крида и Венум в Дубаях

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Рэпер заинтриговал поклонников откровенным видео с блогершой Аленой Венум. Однако вскоре на пост Крида ответила сама Дарья Клюкина.

Поклонники заподозрили, что между Кридом и Венум в Дубаях были близкие отношения, а именно половой акт. Таким образом рэпер мог указать, что больше не хочет видеть рядом с собой Дарью Клюкину. Однако спустя короткое время после того, как в сети появилась информация о сексе Крида и Венум, пост опубликовала сама Клюкина.

На снимке она изображена без макияжа в откровенном купальнике. В момент фото девушка находилась на яхте. В момент, когда она делала селфи, Даша загадочно скрутила губы в трубочку. Поклонники отреагировали на этот неоднозначный жест и заявили, что таким образом Клюкина намекает на «пососушки» в ответ на новый роман экс-бойфренда Егора Крида.

Однако она могла уколоть его побольнее, сделав селфи в компании мужчины. Но видимо Дарья посчитала, что для ответа бывшему достаточно лишь единичного жеста губами и позитивного комментария к фото