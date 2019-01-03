«Мечта Нелли осуществляется»: Вдова Кобзона могла похорошеть из-за тайных отношений с кумиром-Михайловым

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Ни для кого не секрет, что Нелли Кобзон является преданной фанаткой Михайлова долгие годы. Вдова Кобзона практически не пропускает концертов певца, активно выплясывая во время исполнения любимых песен, и это стало поводом для поклонников думать, что именно Михайлов является причиной внезапно вернувшейся молодости Дризиной.

Стас Михайлов, как известно - мечта многих женщин России, и Нелли Кобзон - не исключение. Звезды давно знакомы, Стас Михайлов при жизни Иосифа Давыдовича был вхож в их семейное гнездо, как друг. Несмотря на то, что между Кобзоном и Михайловым были дружеские отношения, поклонники предполагают, что Нелли Дризина питала все это время романтические чувства к своему кумиру.

Поскольку Нелли Дризина была верна Кобзону при жизни и ни разу не дала повода себя опорочить, то, как полагают фанаты, после смерти супруга мечта Нелли наконец-то осуществляется: она, по предположениям пользователей сети, могла привлечь внимание Стаса Михайлова без угрызения совести. С момента кончины Кобзона прошло чуть больше 4-х месяцев, а на вдове не видно следов скорби - она с размахом отмечает дни рождения, посещает так называемые квартирники, и другие, не менее помпезные мероприятия, на которых присутствуют все сливки российского шоубизнеса.

Продолжение... «Заманивает сладостями»: Пожилые поклонницы Стаса Михайлова могут перестать посещать концерты из-за дорогих билетов Стас Михайлов, предчувствуя скорое фиаско, начинает раздавать подарки на своих концертах - убеждены пользователи сети, рассуждая о причинах появления аттракциона невиданной щедрости певца. Многие... Сравнительно с тем, как выглядела Нелли Кобзон после похорон мужа и сейчас, судя по фото, можно сказать, что она омолодилась как минимум на 7 лет. Юзеры убеждены, что вдова Кобзона могла похорошеть из-за тайных отношений с кумиром-Михайловым, о котором грезила еще при жизни Иосифа Давыдовича, но из-за угрызения совести не могла себе этого позволить. Стас Михайлов, по предположениям фанатов, зная, насколько добра и красива Нинель Дризина, вероятнее всего, не смог устоять перед такой звездной фанаткой.

Правда, по мнению пользователей, если эти отношения и имеют право на существование, несмотря на разницу в возрасте, то они в любом случае останутся в тайне от общественности из-за возможного осуждения со стороны, которое не нужно ни Михайлову, ни Дризиной. Юзеры убеждены, что связь с Нелли Кобзон может развалить семью Михайлова, а Дризиной подпортить репутацию, которую она зарабатывала всю жизнь, находясь за спиной у своего звездного супруга.