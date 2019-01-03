«Она же родная...»: Седокова окружила себя заботами и напрочь забыла про родителей

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Фанаты пытаются напомнить, что у Ани есть еще и мама.

В своей последней публикации в Instagram Анна рассказала, что совсем не огорчается из-за отмененной поездки заграницу, ведь так у нее появится время, как минимум не то, чтобы «создать фейковый аккаунт и следить за бывшими», «можно научится самой делать апероль из шампанского, а не из просекко», а также «не переживать и быть жирненькой и этого никто не увидит!!! Ведь ты в пальто одеяле или в фуфайке и 4 штанах, а не в золотом купальнике». Своих подписчиков Анна попросила дополнить своими идеями на счет того, что еще можно сделать в свободные зимние каникулы.

В свою очередь фанаты предложили Анне посетить своих родителей, тем самым напомнив, что родные люди еще есть вокруг.

Однако сама Анна уже не первый год скрывает всю информацию о своих родителях, совершенно не задумываясь о последствиях.

Сама Седокова рассказывала, что, когда она была совсем маленькая, отец ушел от матери, бросил дочь с сыном на произвол судьбы.

Светлана Георгиевна, мама Анны, всё детство пыталась вытащить из нищеты свою семью и работала на нескольких работах одновременно. Аня 11 лет ежедневно посещала музыкальную школу, и, как говорит сама, напрочь лишилась детства.

В 2010 году умер отец Анны, с которым она не контактировала 20 лет. В одном из интервью она даже призналась, что не помнит дату смерти отца.

Светлана Седокова же не заслужила подобного отношения к себе, а дочь лишь изредка контактирует с ней. Обернуться все это может лишь тем, что своим примером она покажет своим детям, как можно не общаться с матерью, их бабушкой, и жить в комфорте.

В дальнейшем это может обернуться лишь провалом в контакте с детьми, ведь история повторяется. Ровно, как и в её детстве, Анна оказалась на месте матери. От нее ушли все мужчины, она осталась с детьми, ради которых тратит все своё время ради заработка всевозможными способами.