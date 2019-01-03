«Заманивает сладостями»: Пожилые поклонницы Стаса Михайлова могут перестать посещать концерты из-за дорогих билетов

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Стас Михайлов, предчувствуя скорое фиаско, начинает раздавать подарки на своих концертах - убеждены пользователи сети, рассуждая о причинах появления аттракциона невиданной щедрости певца. Многие сравнили данный прием с методом заманивания зрителей Ольги Бузовой, которая вместо обычного билета сформировала специальные боксы для поклонников.

Певец Стас Михайлов является уже долгие годы неизменным любимчиком женской аудитории, в частности, старшей возрастной категории. На его концерты любит ходить даже сама супруга Иосифа Кобзона, Нелли Дризина, которая даже не прочь пойти в пляс под одну из песен-фаворитов. И если же Нинель Кобзон такое развлечение по карману, то некотором обычным россиянкам необходимо собирать деньги заранее, чтобы попасть на концерт своего любимого исполнителя.

По данным одного из сайтов продажи билетов, для того, чтобы попасть на юбилейный концерт Стаса Михайлова в Москве, фанаткам придется выложить от 3 тысяч рублей до 22 тысяч рублей. Учитывая, что на самых дешевых местах рассмотреть артиста как полагается не удается, то, вероятнее всего, фанатки попытаются выкупить билет, благодаря которому можно будет находиться как можно ближе к кумиру.

Пользователи сети недавно от поклонниц Стаса Михайлова узнали, что на концерте певца теперь раздают сладкие подарки, правда, с какой целью - пока что неизвестно. Некоторые пришли к выводу, что артист умышленно «заманивает сладостями» зрительниц, поскольку пожилые поклонницы Стаса Михайлова, которые составляют основную фанатскую часть, могут перестать посещать концерты из-за дорогих билетов. К слову, минимальная пенсия по РФ составила 8 726 рублей за 2018 год, что равно двум походам на концерт Михайлова.

Несмотря на то, что билеты на концерты Стаса Михайлова не стоят дешево, поклонницы не перестают ходить на его выступления, вопреки своему материальному положению. Поэтому, чувствуя отдачу от фанаток, артист, вероятнее всего, решил задобрить свою зрительскую аудиторию, в которой хэйтеры видят материально выгодную подоплеку.