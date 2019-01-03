Лариса Лужина поделилась воспоминаниями о самом дорогом подарке

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Звезда советского кино рассказала о самом дорогом для нее подарке. Им оказался обычный плюшевый медвежонок.

Лариса Лужина в одном из интервью рассказала, что для нее самым ценным подарком и огромным сюрпризом оказался обычный плюшевый медвежонок, которого она потеряла 50 лет назад. Ее детство припало на годы войны, что и привело к тому, что ценность единственной игрушки для нее выла довольно высока.

Знаменитость сообщила, что игрушку ей привез отец, который служил за границей, но достался он ее сестре Люсе. А вот после ее гибели медвежонок достался ей и служил талисманом долгие годы, но после переезда в Таллин, знаменитость подарила его маленькой родственнице, которая и сохранила игрушку.

Через 50 лет навестившая знаменитость родня решила привезти ей из Эстонии того самого медвежонка на память о детстве, отце и сёстрах. С годами игрушка потемнела и потеряла один глаз, но оказалась настолько ценна, что Лужина зовёт её самым дорогим подарком. Звезда кино сделала медвежонку новую одежду и исправила внешний вид. Теперь он хранится у неё дома, как ценная семейная реликвия.

Лужина заявила, что этот медвежонок является самым дорогим воспоминанием ее детства, ведь он связан с ее отцом и сестрой, которых нет уже долгие годы с ней. Актриса рассказала, что все же чувствует поддержку родных.