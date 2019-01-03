«Государственный рэп-заказ»: Голубой Ургант оказался никому не нужен

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31 декабря традиционно вышел выпуск ежегодного развлекательного шоу для всей семьи «Голубой огонек», а за час до него пародийное шоу «Голубой Ургант», которое понравилось зрителям, но получило море негативной критики со стороны звезд шоу-бизнеса, прихватив с собой и оригинал передачи.

Эстрадные певец Юрий Лоза, например, сказал, что подобные формат шоу уже давно себя пережил, назвав «Огонек» «немощным пережитком прошлого», а московский журналист Александр Ефремов обозвал «Голубого Урганта» жалкой пародией и неуместной постиронией ради реабилитации рэперов, после прошедших концертных срывов у групп и исполнителей Ic3peak, Хаски и Элджея. Хотя, по мнению большинства, это не хип-хоп артисты реабилитировались по отношению к власти, а само государство перед народом, чтобы унять нарастающее беспокойство, подогреваемое также и самими артистами.

Гостями Урганта стали такие артисты как Big Russian Boss, Big Baby Tape, Boulevard Depo, Монеточка, музыкальные коллективы Хлеб и Little Big и, неожиданно, эстрадный самопровозглашенный король Филипп Бедросович Киркоров, выступлением которого, насмешливо, завершили шоу.

Слушать звезд шоу-бизнеса, чей репертуар остается неизменным долгие и долгие года, тех кто занимают места кумиров молодежи или же шоу, где качество актерской игры хромает настолько, что глаза начинают наливаться острой болью — россиянам наконец-то дали выбор в честь наступления года свиньи по китайскому календарю. Это абсолютное неуважения к зрителю, считают телевизионные эксперты и обычные люди, приткнувшиеся к голубым экранам.

И если закоренелые консерваторы российского ТВ уверены, что они дают возможность молодым исполнителям засветиться на экранах и тем самым поднять свою популярность, то последние в свою очредь делают упор на интернете. А один из YouTube-комиков Данила Поперечный, через чур заигравшийся в покойного Михаила Задорнова на сцене «Голубого Урганта», высказался так: «Это не интернету необходимо телевидение, а телевидению интернет. Эпоха MTV давно прошла, а с ней и мечта попасть в эфир хоть на минутку».