«Унаследовала разврат от матери!»: Дочь Лободы фанаты раскритиковали за «взрослую» позу

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Поклонники заявили, что певица плохо воспитывает свою старшую дочь.

Недавно популярная певица Светлана Лобода рассказала своим поклонникам в Instagram, что она вместе со своей старшей дочерью Евангелиной сразу же после новогодних праздников отправилась на отдых в теплую страну. При этом Лобода не забывала записывать Instagram-«истории», где показывала фолловерам, как весело проводит время. Однако пользователи Сети раскритиковали фотографию 7-летней дочери знаменитости, которая продемонстрировала «взрослую» позу.

«Унаследовала разврат от матери!», - заявили возмущенные хейтеры Лободы, которые призвали Светлану больше времени уделять не работе, а именно воспитанию ребенка. Напомним, что ранее артистку обвинили в том, что она якобы установила себе в ягодицы импланты.