«А как же Виторган?»: Собчак намекнула на скорый отпуск с любовником в теплой стране

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В жизни Ксении Собчак, по всей видимости, для Максима Виторгана места нет.

Ксения Собчак в шубе из «дворового пса» поделилась планами на ближайшее будущее, и призналась, что в скором времени улетает на юг. Правда, супруга, Максима Виторгана, по мнению пользователей, Собчак не включила - они связывают это со слухами об измене телеведущей и предстоящим разводом пары.

«Холодно. Но скоро мне лично будет очень тепло. Улечу на юг» - пишет Ксения на своей странице в социальной сети.

На что пользователи резко начали отвечать светской львице - комментарии содержали предположения о том, что Собчак намекнула на скорый отпуск именно с любовником в теплой стране, без супруга, а также пожелания после отпуска не возвращаться в Россию из-за, как показалось пользователям, нахального поведения Ксении. Но самым распространенным комментарием по праву можно считать «А как же Виторган?» из-за того, что пользователи сопереживают актеру в нелегкой жизненной ситуации, которая вокруг него сложилась.

Многие убеждены, что брак Собчак и Виторгана был изначально обречен на провал из-за того, что супруг светской львицы достаточно спокоен и любит размеренную жизнь, в то время как Ксения Собчак привыкла к эпатажу, ярким краскам и шоу вокруг себя. Рано или поздно, по мнению юзеров, телеведущей наскучила бы жизнь с Виторганом, и Собчак нашла бы утешение в объятиях другого мужчины.

К слову, Ксении Собчак приписывают роман с режиссером Константином Богомоловым, с которым телеведущая, согласно слухам, встретила Новый год в Agalarov Estate. На ее странице больше нет привычных семейных фото с Максимом Виторганом, а вот по информации источников, Собчак даже не скрывала на вечеринке своих чувств к так называемому любовнику-режиссеру, прилюдно целуясь с ним. Учитывая, что Собчак очень резко реагирует на обсуждения ее личной жизни, такое поведение на мероприятии вызывает массу вопросов у пользователей.

Юзеры просят взяться Ксению Собчак за голову и сохранить семью ради их общего с Виторганом ребенка - Платона. По мнению пользователей, настоящего отца ни один любовник сыну не сможет заменить, поэтому, прежде чем разводиться, Собчак рекомендуют несколько раз подумать.