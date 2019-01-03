«Где гадёныш?»: Шнуров больше не хочет детей

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Будучи в браке с Матильдой, Сергей и экс-супруга давали интервью Ксении Собчак, в котором заявляли, что особо детей не хотят. Новый брак с Ольгой Абрамовой тоже пока не принес свои плоды. Фанаты задумались, может музыкант и вовсе расхотел увеличивать круг наследников.

Шнуров тот ещё «бабник», по словам пользователей социальных сетей. В его «списке Дон Жуана» четыре брака, включая долгие отношения с актрисой — Оксаной Акиньшиной. К слову, роман актрисы и музыканта вспыхнул, когда девушке не было и 16 лет. Первой женой Сергея стала - Мария Исмагилова, в свои 20 Шнуров познал радость отцовства.

Мария родила артисту дочку — Серафиму, семья распалась, так как Исмагилова была против музыкальной карьеры мужа. В данный момент, первой дочке Шнура 25 лет. Кстати говоря, четвёртая жена Шнура — Ольга Абрамова всего на три года старше его дочери, Серафимы. Во второй раз музыкант вступил в брак с Светланой Костицыной, менеджером музыкальной группы, которая родила ему сына — Аполлона, парню сейчас 18 лет. Но увы, и со Светланой Шнуров развёлся.

Самой обаятельной, третьей женой Сергея, стала Матильда. Вот тут то и произошла загвоздка, за 10 лет, что Елена Мозговая, она же Матильда провела под одной крышей с рок-звездой, девушка не родила ему детей. Ксения Собчак однажды напрямую спросила у своих друзей - «Где гадёныш?» пара ссылаясь на недостаточные богатства, ответила, что «пока не думаем».

Ответ был сомнительным, так как после интервью Сергея у Юрия Дудя, зрители YouTube-шоу убедились, что Шнуров обладает несметными богатствами, чего только стоит его одежда и место жительство. Пользователи задумались «Иметь столько денег и побояться, что на ребёнка не хватит, очень смешно». Сергею естественно никто не поверил, в связи с этим, появились разные мнения. Либо музыкант боится, что жена уйдет и заберет ребенка в будущем, как это сделали предыдущие, либо всему виной сама Матильда, которая является самодостаточной карьеристкой и наверняка не хочет становиться мамой.

В любом случае, так оно произошло, Матильда ушла, именно Мозговая стала инициатором развода, только вот без детей. Может быть она поэтому не хотела рожать от Шнурова, зная что всё равно рано или поздно уйдет. Четвёртая жена Сергея - Ольга Абрамова, пока что не говорит о детях, да и в принципе о браке со знаменитостью.

Есть лишь одна зацепка, доказывающая что Шнуров не хочет детей, в частности от Абрамовой. Он опубликовал в своём Instagram стихотворение, строки которого говорят «Я хочу от тебя аборт, потому что детей не хочу». Весьма странное произведение, подписчики артиста не оценили, лишь вновь заявили «В своё время, Сергей не смог уговорить Матильду родить ему детей, а теперь Абрамова не может заставить Шнурова согласиться на рождение нового ребёнка». Появиться ли когда-нибудь на свет новый наследник Шнура, пока неизвестно.