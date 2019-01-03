Экс-ВИА Гра Татьяна Котова обожглась во время новогодней вечеринки

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Новогодний праздник принес неприятности ростовчанке. Горящие бенгальские огни обожгли Которой пальцы и едва не привели к более серьезным последствиям.

Новогодние праздники экс-солистки популярной группы «ВИА-Гра» Татьяны Котовой были омрачены. Как оказалось, неосторожное обращение с бенгальскими огнями привело к серьезной травме звезды. Известно, что знаменитость во время новогодней вечеринки зажгла сразу несколько огоньков и держала их в руке, что и привело к ожогам.

Такой печальной информацией Котова поделилась на своей страничке в социальной сети Instagram. Певица сообщала, что в ее руках одновременно было четыре бенгальских огонька, что и привело к серьезному ожогу руки и чудом спасло ее от ожога лица. Знаменитость предостерегла своих поклонников от подобных экспериментов и сообщила, что сама виновата в случившемся.

Котова также подчеркнула, что пока многие звезды улетают в теплые края, чтобы отдохнуть после многочисленных новогодних корпоративов и съемок в шоу, другие страдают от собственной недальновидности.